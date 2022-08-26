Пекин, 26 августа, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы народной полиции Китая примут Международный форум по борьбе с терроризмом «Великая стена-2022» в Пекине с 30 по 31 августа, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Великая стена». реж Чжан Имоу. 2016. Китай, США Великая Китайская стена

Форум будет проходить как онлайн, так и оффлайн, при этом китайский персонал и военные атташе (или представители сил военной полиции) в Китае будут присутствовать на мероприятии физически, в то время как зарубежный персонал — в режиме онлайн, сообщил на пресс-конференции представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Форум послужит укреплению взаимопонимания и дружбы между вооруженной народной полицией и ее зарубежными коллегами, а также углублению двустороннего и многостороннего прагматичного сотрудничества в борьбе с терроризмом», — добавил он.

По словам Таня, для участия в мероприятии было приглашено около 110 представителей военной полиции из 30 стран, включая Россию, Пакистан, Бразилию и Италию.