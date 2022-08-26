Москва, , 06:41 — REGNUM Министерство финансов России 13 сентября 2022 года планирует выбрать исполнителя на многомиллионный контракт, в рамках которого должно пройти развитие подсистем управления госпрограммами, нацпроектами, а также подсистем управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в части модулей и компонентов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект включает также и работы по информационной безопасности. Срок окончания работ — 24 ноября 2023 года. Эти задачи также будет реализованы в рамках планов по цифровой трансформации министерства, которые рассчитаны на период до 2024 года.

Напомним, ранее в августе 2022 года то же ведомство объявило тендер на 645 млн рублей. Он также связан с развитием информационных систем, в том числе системы «Электронный бюджет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ также выбирал исполнителя на контракт стоимостью 10 млн рублей, связанный с развитием автоматизированной информсистемы оказания госуслуг в электронном виде.