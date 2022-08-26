Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Республиканец Дональд Трамп является не просто «бывшим президентом, а побежденным бывшим президентом» США. Об этом заявил действующий американский лидер Джо Байден в ходе выступления на митинге Демократической партии в штате Мэриленд.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Обращаясь к собравшимся, глава Белого дома сказал, что участники собрания и еще 81 млн граждан выбрали его главой государства в 2020 году, чтобы «спасти демократию». Байден также отметил, что Трамп и его радикальные сторонники, которые поддерживают лозунг MAGA («Сделаем Америку снова великой»), решили «пойти назад».

Президент обвинил их в том, что они якобы хотят подтолкнуть США на путь «гнева, насилия, ненависти». Кроме того, глава Белого дома утверждает, что на выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года, американцы должны определить, являются ли Соединенные Штаты страной, которая «движется вперед или назад».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп заявил, что Джо Байден за два года своего нахождения у власти навредил США больше, чем пять худших президентов в ее истории.

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