Пекин, , 06:31 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая направила часть войск в Россию для участия в стратегических учениях «Восток-2022», сообщил представитель китайских военных, передает 25 августа агентство Синьхуа.

НОАК

Такие страны, как Индия, Белоруссия, Таджикистан и Монголия, также направили войска для участия в учениях, заявил представитель Министерства обороны КНР старший полковник Тань Кэфэй на очередной пресс-конференции.

Участие китайских военных в учениях направлено на углубление практического и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации и укрепление способности справляться с различными угрозами безопасности, сказал Тань.