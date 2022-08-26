Челябинск, , 06:30 — REGNUM В Челябинской области проводятся университетские смены для детей из республик Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Это пилотный проект Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ. Он реализуется для того, чтобы школьники смогли познакомиться с регионами России. Образовательные смены проводятся совместно с ведущими вузами страны.

В Челябинской области ранее состоялись две «Университетские смены» для гостей из Донецкой Народной Республики. За две смены отдохнули 90 школьников.

А с 25 августа по 3 сентября такая смена проходит для детей из Луганской Народной Республики. Всего на неё прибыли 67 детей и шестеро сопровождающих.