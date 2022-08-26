Хабаровск, 26 августа, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Профильный класс по авиастроению откроется в Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Советский плакат. Молодой инженер, в цех!

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В научно-образовательную деятельность школы включены Комсомольский государственный университет и губернаторский авиастроительный колледж. Соцпартнёром профильного класса стал авиационный завод имени Юрия Гагарина. Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минпросвещения России по созданию профильных авиа- и судостроительных классов. В инженерной школе Комсомольска-на-Амуре уже активно развиваются такие направления, как «ХимБиоТех», «Архитектурный класс», «Мехатроника и электроника. Полиметалл».

Всего с 1 сентября будет открыто 96 инженерных классов по подготовке специалистов для авиа- и судостроения в 23 субъектах России. В проекте принимают участие 25 высших учебных заведений и 37 предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Авиаэксперт из Хабаровска Хасан Серожединов поделился мнением о том, почему загублено отечественное самолетостроение, предсказал, что будет с авиаперевозками в ближайшее время.