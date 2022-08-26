Скопье, 26 августа, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Власти Северной Македонии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев с поставками электроэнергии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Согласно постановлению, режим ЧС начнет действовать с 1 сентября и продлится 30 дней. Также власти заявили о кризисе не только в системе электроснабжения, но и отопления. За время действия режима ЧС профильные ведомства намерены провести аудит систем поставок и генерации электроэнергии, а также подачи отопления для жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предрекли подорожание хлеба в Северной Македонии зимой. Производители хлеба связали рост цен с энергетическим кризисом в стране.