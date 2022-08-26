с. Николаевка, , 06:33 — REGNUM В посёлке Николаевка водой залиты десять придомовых территории и 22 дачи. Органы местного самоуправления переведены в режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе управления МЧС по региону.

Паводок Mchs.gov.ru

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«В Николаевском районе на сегодняшний день из-за затяжных проливных дождей в воде оказались три десятка приусадебных участков. Наша задача провести информационную работу с населением. Объяснить гражданам что необходимо делать во время подтопления, какие правила поведения и безопасности», — отметил старший Государственный инспектор по маломерным судам Николаевского района Александр Колос.

По его словам, жители Николаевки встретили спасателей радушно и благодарят за помощь. Людям вручают памятки о том, как действовать, в случае подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, вода пришла в село Николаевка Смидовичского района 23 августа. Также был подтоплен участок дороги протяжённостью 50 метров.