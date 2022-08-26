Южно-Сахалинск, , 06:21 — REGNUM На Сахалине 1 сентября откроют 17 новых «Точек роста», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

«Точки роста» Управление пресс-службы правительства Тульской области

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В новых центрах образования естественно-научной и технологической направленностей будут проходить обучение более 5,5 тысяч школьников.

«В этом году новые центры образования откроются в 13 районах Сахалинской области. В оборудованных по последнему слову техники кабинетах будут проходить занятия по робототехнике, основам моделирования и материаловедения, программированию, математике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности», — рассказала министр образования Сахалина Анастасия Киктева.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов взял под личный контроль строительство многофункционального центра по обучению инновационным технологиям «Точка роста», который появится в сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района на базе средней общеобразовательной школы № 10. Он обратил внимание на высокую значимость соответствующего проекта.