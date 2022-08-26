Пекин, 26 августа 2022, 06:20 — REGNUM Недавние учения китайских военных вокруг острова Тайвань являются «предупреждением провокаторам», заявил представитель Министерства обороны КНР в ответ на необоснованные обвинения со стороны некоторых официальных лиц США и Японии, сообщает 25 августа газета China Daily.
Он сказал, что замечания некоторых официальных лиц США и Японии — это не что иное, как перекладывание ответственности добавив, что Китай неоднократно заявлял о своем твердом несогласии.
Пресс-секретарь призвал США практически соблюдать принцип «одного Китая» и принять немедленные меры для исправления своих ошибок вместо дальнейшего обострения напряженности в Тайваньском проливе.
Он также сказал, что японская сторона, которая безответственно раздувала истерию «китайской угрозы», в течение некоторого времени увеличивала свой оборонный бюджет и усиливала свое военное развертывание, вызывая беспокойство у стран региона и международного сообщества.