Пекин, , 06:20 — REGNUM Недавние учения китайских военных вокруг острова Тайвань являются «предупреждением провокаторам», заявил представитель Министерства обороны КНР в ответ на необоснованные обвинения со стороны некоторых официальных лиц США и Японии, сообщает 25 августа газета China Daily.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недавние военные учения, проведенные Народно-освободительной армией Китая вокруг острова Тайвань, являются открытыми, прозрачными, профессиональными и уместными», — сказал представитель Министерства обороны КНР старший полковник Тань Кэфэй , отметив, что эти учения являются «законными и праведными действиями» для твердой защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

Он сказал, что замечания некоторых официальных лиц США и Японии — это не что иное, как перекладывание ответственности добавив, что Китай неоднократно заявлял о своем твердом несогласии.

«Причины и последствия нынешней ситуации в Тайваньском проливе очень ясны», — сказал Тань, подчеркнув, что США, инициатор кризиса, за это «должны и должны понести полную ответственность».

Пресс-секретарь призвал США практически соблюдать принцип «одного Китая» и принять немедленные меры для исправления своих ошибок вместо дальнейшего обострения напряженности в Тайваньском проливе.

Он также сказал, что японская сторона, которая безответственно раздувала истерию «китайской угрозы», в течение некоторого времени увеличивала свой оборонный бюджет и усиливала свое военное развертывание, вызывая беспокойство у стран региона и международного сообщества.