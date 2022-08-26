Владивосток, 26 августа, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Впервые во Владивостоке пройдет турнир по конному спорту в рамках спортивной программы Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. «Roscongress Cup. Кубок тренеров» состоится 9 сентября на базе школы верховой езды «Россо» в парке Минного городка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Кубок тренеров разыграют в дисциплине конкур — соревнования по преодолению препятствий всадником на лошади.

Все участники будут поделены на возрастные категории. Им предстоит преодолеть дистанции от 460 до 600 метров, на которых будут установлены препятствия разной высоты от 90 до 120 см. Организаторы подготовили для победителей и призеров специальные призы.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены из Киргизии выступили на конноспортивных состязаниях «Maxima Masters» в российской столице и смогли завоевать сразу 12 наград.