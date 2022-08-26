Москва, 26 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Человек погиб в результате пожара в 12-этажном многоквартирном доме на северо-востоке Москвы. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Dave Hogg Пожар

Информация о возгорании поступила в ведомство в 03:10 мск. Пожар произошёл в СВАО на улице Снежная, в 12-этажном доме. Загорелась квартира на десятом этаже, огонь перекинулся на балконы квартир на 11-м этаже.

Общая площадь пожара составила 32 кв. метра, прибывшие на место происшествия спасатели вывели из квартир на десятом этаже пять человек, ещё пятерых, в том числе одного ребёнка, спасли из квартир на 11-м этаже.

В результате пожара погиб один человек. Возгорание было локализовано в 03:39 мск, а в 03:47 мск пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не сообщалась. Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели человека.

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