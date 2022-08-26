Екатеринбург, 26 августа, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В регионах Уральского ФО урожай убран с 463 тысячи гектаров. Такие данные на 22 августа сообщает пресс-служба полпредства.

Ячмень

Это 13% от всей посевной площади. Намолочено уже миллион тонн зерна. Это больше, чем на такую же дату 2021 года на 40%.

В целом урожайность составляет 21,6 центнера с гектара. Этот показатель тоже гораздо выше, чем был год назад.

Добавим, всего в Уральском ФО предстоит собрать только зерновых и зернобобовых с площади 3,5 млн га.