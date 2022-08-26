* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 19 марта, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Доброволец из Италии Лоренцо Орсетти, сражавшийся против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, погиб от рук террористов, сообщает 19 марта Kurdistan24.

Орсетти также помогал Отрядам народной самообороны, состоящим преимущественно из сирийских курдов, в противостоянии турецким войскам в Африне.

«Если меня в чем-то обвинят на родине, я отвечу, что горжусь тем, что сделал в Сирии, и я готов принять возможные последствия», — отмечал Орсетти в одном из последних своих интервью в феврале 2019 года.

Напомним, Отряды народной самообороны оказывают сопротивление Турции в ее желании оттеснить сирийских курдов от своей границы. После ухода вооруженных сил США из Сирии курды могут столкнуться с серьезными проблемами.