Екатеринбург, 26 августа, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе с начала года количество проблемных строящихся объектов уменьшилось вдвое. Об этом заявил полпред Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Он отметил, что работа по восстановлению прав дольщиков жилья и по исключению долгостроев из Единого реестра проблемных объектов продолжается. Успехи стали возможны «благодаря тщательной проработке вопросов и конструктивному взаимодействию аппарата полпреда, региональных и муниципальных властей с ППК «Фонд развития территорий».

К настоящему времени в Едином реестре проблемных объектов числятся 68 недостроев. Из них по 52 ранее были заключены договоры с гражданами о долевом участии.

Полпред напомнил: подчинённы о том, что проблемы граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, нужно решить к концу 2023 года. Такое поручение ранее дал президент России Владимир Путин.