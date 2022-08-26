Красногорск, 26 августа, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Немецкий концерн Mercedes-Benz планирует продать принадлежащий ему завод в Московской области. Об этом 25 августа сообщило издание «Коммерсант».

Значок Мерседес

Как рассказали источники издания в автопроме и на рынке недвижимости, речь идёт о возможной продаже площадки в подмосковном Есипово, которая принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

По данным издания, претендентами на приобретение актива стали несколько компаний, но основным фаворитом стал автомобильный холдинг «Автодом», а участником переговоров стала Корпорация развития Московской области.

Кроме того, в российском филиале Mercedes-Benz уточнили, что корпорация рассматривает варианты ведения бизнеса в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания из ФРГ Mercedes-Benz пересматривает формат своего присутствия на российском рынке, и одним из них является переход прав дистрибьютора к дилеру, при этом российский завод Mercedes-Benz в сделку не входит. Претендентами на покупку имущества концерна в России стали «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».