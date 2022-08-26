Усть-Майский район, , 05:50 — REGNUM Место, где в Якутии перевернулась лодка и утонула женщина, осматривают следователи. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели пассажирки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Утопающий

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Лодка натолкнулась на препятствие и опрокинулось. Управлявший ею мужчина и два пассажира смогли выбраться на берег, одна женщина утонула. Погибшая якутянка была сотрудницей управления Роспотребнадзора по республике и возвращалась из командировки, уточнило ЯСИА.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в Восточном МСУТ СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Якутии утонула не смотря на то, что была в спасательном жилете. ЧП случилось в Усть-Майском районе республики.