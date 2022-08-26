Пекин, 26 августа, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Верховный народный суд провинции Чжэцзян оставил в силе смертный приговор, вынесенный гражданину США Шейдиду Абдулматину, обвиняемому в умышленном убийстве, сообщает 25 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Суд отклонил апелляцию Абдулматина, который был осужден за убийство, караемое смертной казнью, и утвердил первоначальный смертный приговор, вынесенный Народным судом промежуточной инстанции города Нинбо. Приговор о смертной казни будет передан в Верховный народный суд для повторного рассмотрения и утверждения.

В начале 2019 года Абдулматин познакомился с женщиной по фамилии Чэнь, которой на момент убийства был 21 год, утверждая, что он разведен и холост. Он постепенно установил отношения с Чэнь. В мае 2021 года Чен несколько раз пыталась порвать с Абдулматином, но он отказывался и устно угрожал ей.

14 июня 2021 года, договорившись о встрече с Чэнь, Абдулматин вышел на тротуар возле автобусной остановки в Нинбо, неся с собой складной нож. Он несколько раз ударил Чэнь своим складным ножом в шею. После того, как она оказалась слишком слаба, чтобы защищаться, Абдулматин продолжал несколько раз наносить удары ножом ей в лицо, что привело к ее смерти от кровоизлияния.

После первого судебного разбирательства Абдулматин обжаловал это решение. Суд Чжэцзяна настаивал на том, что вердикт первого суда был правильным, поскольку он был основан на четких фактах и достаточных доказательствах и полностью соответствовал уголовному законодательству Китая.