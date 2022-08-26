Москва, , 05:44 — REGNUM В пятницу, 26 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +31… +33 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Парк «Зарядье». Жара в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 27 августа в столице также без осадков, температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — южный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +30… +35 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В субботу, 27 августа, днём в столице ожидается +31… +33 °C, по области +30… +35 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве в четверг, 25 августа, превысила исторический максимум, который был зафиксирован более 30 лет назад.

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