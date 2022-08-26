Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Обвинения со стороны США в адрес России о якобы военных преступлениях являются очередной фальшивкой Вашингтона, заявили в российском посольство в Соединенных Штатах.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР «фильтрационных лагерях», а также причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции», — заявили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что Россия полностью соблюдает свои обязательства в рамках международного права, а также регулярно доставляет гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую Народные республики и на освобожденные территории б. УССР. Кроме того, российские специалисты помогают восстанавливать объекты гражданской инфраструктуры, разрушенные киевскими карателями.

Дипломаты напомнили, что еще в 2014 году киевский режим начал фильтрацию жителей Донбасса по подозрениям в «сепаратизме». По их словам, киевские спецслужбы начали зачищать оккупированные территории бывш. УССР от нелояльных жителей.