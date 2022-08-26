Пекин, , 05:43 — REGNUM Китай решительно выступает против любой формы вмешательства третьей стороны в вопрос о китайско-индийской границе, заявил представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, подчеркнув, что военные учения между странами не должны быть нацелены на какую-либо третью сторону, сообщает 25 августа газета China Daily.

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь Chinamil.com.cn

Представитель Министерства обороны КНР сделал это заявление после 20-дневных совместных учений, проводимых силами специального назначения Индии и Соединенных Штатов в индийском штате Химачал-Прадеш в южных предгорьях Гималаев, с августа. Кроме того, некоторые СМИ ранее сообщали, что американские и индийские военные планируют провести в октябре совместные военные учения в районах, прилегающих к китайско-индийской границе, с акцентом на возможности борьбы с горными плато.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Мы подчеркивали, что оборонное сотрудничество, особенно учения, между соответствующими странами не должно быть нацелено на какую-либо третью сторону и должно способствовать региональному миру и стабильности», — отметил Тань.

По его словам, вопрос о границе между Китаем и Индией — это вопрос между двумя странами, которые поддерживают эффективную коммуникацию на всех уровнях и согласны должным образом урегулировать ситуацию посредством двустороннего диалога.

Согласно соглашениям, подписанным Китаем и Индией в 1993 и 1996 годах, обеим сторонам не разрешается проводить военные учения, нацеленные друг на друга, в районах вблизи линии фактического контроля, сказал Тань, также являющийся старшим полковником Народно-освободительной армии Китая. Он выразил твердое несогласие с любой формой вмешательства третьей стороны в пограничный вопрос.

Он также призвал индийскую сторону выполнять свои обязательства решить пограничный вопрос по двусторонним каналам и предпринять конкретные действия для поддержания мира в приграничных районах.