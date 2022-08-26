Токио, 26 августа 2022, 05:36 — REGNUM У матери действующего японского императора Нарухито 87-летней Митико, обладающей статусом «почётной императрицы», диагностировали тромбоз глубоких вен. Об этом со ссылкой на управление императорского двора 26 августа сообщает агентство Kyodo.
Врачи отмечают, что выявленное заболевание не представляет для жизни Митико значительного риска и не требует назначения дополнительных лекарств. Но бывшей императрице необходимо будет продолжить контрольные обследования.
По данным Kyodo, в конце июля медики выявили у супруга Митико, 88-летнего почётного императора Японии Акихито, правостороннюю сердечную недостаточность. К настоящему времени в результате приёма лекарств его состояние улучшается.