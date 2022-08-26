Токио, 26 августа, 2022, 05:36 — ИА Регнум. У матери действующего японского императора Нарухито 87-летней Митико, обладающей статусом «почётной императрицы», диагностировали тромбоз глубоких вен. Об этом со ссылкой на управление императорского двора 26 августа сообщает агентство Kyodo.

Император Акихито и его супруга Митико

Врачи отмечают, что выявленное заболевание не представляет для жизни Митико значительного риска и не требует назначения дополнительных лекарств. Но бывшей императрице необходимо будет продолжить контрольные обследования.

По данным Kyodo, в конце июля медики выявили у супруга Митико, 88-летнего почётного императора Японии Акихито, правостороннюю сердечную недостаточность. К настоящему времени в результате приёма лекарств его состояние улучшается.