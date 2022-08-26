Москва, 26 августа, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В ходе конфликта со стрельбой один человек погиб, двое пострадали в Зеленоградском административном округе города Москвы. Об этом 26 августа сообщил ряд СМИ.

Niels Noordhoek Стрельба

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, четверо мужчин ввязались в перепалку в одном из кафе, в ходе словесного спора один из участников конфликта начал стрельбу из огнестрельного оружия.

По данным ряда СМИ, один из участников конфликта погиб на месте, двое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. У одного пострадавшего три ранения, у второго — два. Оба находятся в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, приведшего к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы в кафе в городе Москве.