Благовещенск, , 05:33 — REGNUM В Благовещенске отстаёт от графика ремонт дорог. Причиной затянувшихся работ стали обильные дожди и высокие грунтовые воды, сообщил Телепорт. рф.

Ремонт дороги U.S. Air Force

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Подрядная компания увеличила продолжительность рабочего дня сотрудников, чтобы завершить ремонт быстрее. Ход работ проверил глава города Олег Имамеев. Дорожники уверяют, что не успевают в срок из-за обильных осадков и выявленных в ходе ремонта пучнистых грунтов.

По одной из улиц ремонт должен быть завершён до 1 сентября, чтобы дети могли ездить в школы по привычным маршрутам, распорядился мэр Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Зейском, Мазановском и Магдагачинском районах Амурской области на дорогах были введены ограничения для большегрузов. Причина — ухудшения состояния проездов в период паводка.