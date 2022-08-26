Мухоршибирский район, Бурятия, , 05:19 — REGNUM В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Авария произошла вечером 25 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Смертельное ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

По данным ведомства, на федеральной трассе Иркутск — Чита вблизи села Мухоршибирь 60-летний водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Mercedes.

«В результате ДТП 4 человека из легкового автомобиля — водитель, 38-летняя пассажир и две девочки 7 и 9 лет от полученных травм скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Добавим, что август в республике стал самым аварийным месяцем. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 22 человека.

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