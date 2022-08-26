Куньмин, Китай, , 05:18 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая за первые семь месяцев этого года было зарегистрировано 439 млн туристических посещений, или 93,2% от уровня за аналогичный период 2019 года, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Высокоскоростная железнодорожная линия Куньмин-Шанхай Gov.cn

Доходы от туризма с января по июль составили 495,68 млрд юаней (около $72,32 млн), или 80: от этого показателя в 2019 году, сообщил провинциальный департамент культуры и туризма. По словам директора департамента Чжао Голяна, чтобы справиться с последствиями эпидемии COVID-19, провинция с начала этого года внедрила ряд благоприятных политических мер, включая распространение туристических ваучеров, чтобы способствовать восстановлению туристического рынка.

С улучшением ситуации с COVID-19 и благодаря результатам политики, только в июле количество туристических посещений и доходы от туризма в Юньнани увеличились на 50,3% и 54,1% в годовом исчислении соответственно, добавил Чжао.

Юньнань может похвастаться богатыми туристическими ресурсами, в том числе пятью объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, такими как Старый город Лицзян и рисовые террасы Хани.