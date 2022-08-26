Токио, , 05:17 — REGNUM Затраты на проведение государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного 8 июля во время предвыборного митинга, составят 250 млн иен (около $1,8 млн). Соответствующее решение 26 августа обнародовало правительство страны.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что большая часть из выделяемых средств будет потрачена на аренду токийской арены «Ниппон Будокан» («Японский дом боевых искусств»), где будет проходить церемония. В бюджет также включены расходы на меры предохранения от коронавируса и транспортное сопровождение гостей. Обеспечение безопасности мероприятия и полицейское патрулирование в бюджет похорон не включены.

О своём согласии приехать на государственные похороны Синдзо Абэ уже заявили вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель МОК Томас Бах. Церемонию может посетить и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается, что на похоронах Абэ будут присутствовать до 6400 человек.

По последним опросам общественного мнения, решение о масштабных государственных похоронах Абэ поддерживают менее 40% граждан Японии. Также отрицательно или сдержанно к этим планам относятся и некоторые оппозиционные партии.

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