Токио, 26 августа, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Затраты на проведение государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного 8 июля во время предвыборного митинга, составят 250 млн иен (около $1,8 млн). Соответствующее решение 26 августа обнародовало правительство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Отмечается, что большая часть из выделяемых средств будет потрачена на аренду токийской арены «Ниппон Будокан» («Японский дом боевых искусств»), где будет проходить церемония. В бюджет также включены расходы на меры предохранения от коронавируса и транспортное сопровождение гостей. Обеспечение безопасности мероприятия и полицейское патрулирование в бюджет похорон не включены.

О своём согласии приехать на государственные похороны Синдзо Абэ уже заявили вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель МОК Томас Бах. Церемонию может посетить и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается, что на похоронах Абэ будут присутствовать до 6400 человек.

По последним опросам общественного мнения, решение о масштабных государственных похоронах Абэ поддерживают менее 40% граждан Японии. Также отрицательно или сдержанно к этим планам относятся и некоторые оппозиционные партии.