Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Папа римский Франциск I поддержал позицию Россию об ответственности НАТО за начало спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, заявили советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в журнале The Foreign Affairs.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«На международном уровне убеждения о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциск», — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что западные эксперты до сих пор спорят, виновато ли НАТО в обострении ситуации. При этом они признают, что принятие киевского режима в Североатлантический альянс неизбежно привело бы к эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что боевики киевского режима постепенно перейдут на вооружение стандартов НАТО. По его оценкам, на перевооружение потребуется не менее трех лет.