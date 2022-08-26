Пекин, , 05:12 — REGNUM Китайские власти опубликовали план действий по строительству зарядной инфраструктуры вдоль автомагистралей в попытке стимулировать развитие транспортных средств на новых источниках энергии, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Электромобиль

План был совместно разработан Министерством транспорта, Национальным энергетическим управлением, Государственной сетевой корпорацией Китая и компанией China Southern Power Grid.

Согласно плану, к концу 2022 года в зонах обслуживания скоростных автомагистралей по всей стране, за исключением высокогорных районов, будут предоставляться базовые услуги по зарядке транспортных средств, работающих на новых источниках энергии.

К 2023 году базовые услуги по взиманию платы будут предоставляться в зонах обслуживания магистральных автомагистралей государственного и провинциального уровня со зрелыми условиями.

Будут предприняты усилия для ускорения строительства и реконструкции инфраструктуры зарядки на существующих земельных участках и парковочных местах в зонах обслуживания скоростных автомагистралей. Правительство окажет финансовую поддержку строительству зарядной инфраструктуры, а электросетевые предприятия увеличат инвестиции для обеспечения зарядной мощности, говорится в сообщении.