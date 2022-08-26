Хэфэй, Китай, , 05:07 — REGNUM В восточно-китайской провинции Аньхой за последнее десятилетие наблюдается заметный рост внешней торговли, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

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Объем торговли товарами провинции вырос с $39,3 млрд в 2012 году до $107,1 млрд в 2021 году, при среднегодовом росте на 11,8%, сказал директор департамента коммерции провинции Фан Сюй.

Прямые иностранные инвестиции в Аньхой увеличились с $1,36 млрд в 2012 году до $1,83 млрд в 2021 году. В провинции наблюдается улучшение структуры торговли. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте за этот период увеличилась с 6,4% до 29,8%.

В Аньхое также наблюдается быстрое развитие железнодорожного сообщения Китай — Европа. С момента своего запуска в столице провинции Хэфэй в 2014 году служба грузовых поездов обслужила более 2500 поездов.