Пекин, , 05:03 — REGNUM Китайский рынок остается привлекательным для иностранных инвестиций, при продолжающемся росте притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сообщил представитель Министерства коммерции КНР, передает 25 августа агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

ПИИ в материковую часть Китая в фактическом использовании выросли на 17,3% в годовом исчислении и составили 798,33 млрд юаней за первые семь месяцев года. В долларовом выражении приток увеличился на 21,5% и достиг $123,92 млрд. Пресс-секретарь министерства Шу Цзюэтин, выступая на пресс-конференции, объяснил привлекательность Китая четырьмя факторами.

Преимущества Китая, в том числе целостная промышленная система, огромный рынок, социальная стабильность и позитивные экономические основы в долгосрочной перспективе, создали хорошую основу для развития предприятий, финансируемых из-за рубежа, сказал Шу.

По словам Шу, его постоянно открывающийся рынок предоставляет больше возможностей, а последовательное улучшение бизнес-среды укрепляет доверие иностранных компаний.

По словам Шу, Китай ввел новый отрицательный список для иностранных инвестиций, чтобы еще больше расширить доступ к рынкам. Он также отменил, пересмотрел или ввел в действие 520 нормативных актов для улучшения правовой среды для иностранных инвестиций и активизировал усилия по защите законных прав и интересов иностранных предприятий.

По словам Шу, также была проделана работа по преодолению трудностей, с которыми сталкиваются иностранные фирмы, сославшись на усилия правительства по оказанию помощи этим фирмам в возобновлении производства в условиях пандемии COVID-19.