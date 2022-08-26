Новосибирская область, 20 февраля, 2006, 16:21 — ИА Регнум. В 2005 году в Новосибирске из ведомственного фонда в собственность муниципалитета было принято 78 жилых домов общей площадью 73,3 тыс. квадратных метров. Для сравнения, в 1996 году муниципалитет принял на баланс 1 млн 666 тыс. квадратных метров жилья. За счет этого за прошедшее десятилетие муниципальный жилищный фонд Новосибирска удвоился. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, об этом 20 февраля шла речь на заседании Комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Как отметили в пресс-центре, на сегодняшний день муниципальный жилищный фонд Новосибирска насчитывает 6 627 домов, в которых - 375 тыс. квартир общей площадью 18,9 млн квадратных метров. Из них приватизированных - 219,6 тысяч, это 58,5% от общего числа. Проживают в квартирах муниципального жилищного фонда 964 тыс. человек. В среднем, на каждого приходится 19,6 квадратных метра общей площади.

Дома с физическим износом до 30 процентов составляют 74%; дома с физическим износом от 30 до 60 процентов - 20,5%; ветхие и аварийные дома (износ 60 процентов и более) - 5%.

Только в 2005 году затраты на текущий ремонт и содержание жилых домов составили 1 414 667 тыс. рублей.

На сегодняшний день на балансе у мэрии Новосибирска находятся 769,9 км кабельных и воздушных электросетей, 995,5 км теплотрасс, 2651 км водопровода и канализации. "Помимо их огромной протяженности, также следует отметить, что они очень серьезно изношены. Раньше ведомствами не выделялось на их восстановление и ремонт достаточно средств, и теперь муниципалитету ежегодно приходится вкладывать в это немалые деньги", - отметили в пресс-центре мэрии.

В настоящее время на обслуживание муниципального жилищного фонда заключены договоры со 104 ЖЭУ и 14 муниципальными учреждениями УЖХ, а также с 9 частными подрядными организациями. Пока на сегодняшний день общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого частниками, составляет 1,7 млн квадратных метров. Это всего 9%.