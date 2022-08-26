Киев, 26 августа, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Предстоящая зима станет самой тяжёлой в истории бывшей УССР из-за высоких цен на газ. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своём обращении к жителям б. УССР, опубликованном 25 августа в его телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Зеленский отметил, что стоимость газа в Европе уже превысила 3300 долларов за тысячу кубометров. По словам политика, киевский режим пытается сделать всё, чтобы подготовиться к зиме, которая будет самой сложной в истории страны.

Ситуацию с газом Зеленский назвал крайне опасной и очень острой.

Готовиться заранее к предстоящей зиме советуют жителям бывшей УССР многие представители киевского режима. В частности, глава Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам запасаться тёплыми одеялами и тёплой одеждой, а глава Львова Андрей Садовой предложил жителям города закупать дрова и печки-буржуйки. По мнению чиновников, зимой из-за дефицита топлива могут возникнуть внештатные ситуации самого различного характера.