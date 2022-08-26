Пекин, 26 августа, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая пообещало принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и учреждений после того, как Соединенные Штаты добавили семь китайских компаний в свой список экспортного контроля, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Представитель министерства Шу Цзюэтин заявил на пресс-конференции, что Китай решительно выступает против действий США, и призвал Соединенные Штаты немедленно положить конец их ошибочной практике. По словам Шу, Соединенные Штаты неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля и использовали государственную власть для подавления и сдерживания компаний и учреждений из других стран.

Этот шаг серьезно повредил нормальным экономическим и торговым обменам и сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями, подорвал рыночные правила, а также международный экономический и торговый порядок, поставив под угрозу стабильность глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек, что не приносит пользы ни стране, ни миру в целом, сказал Шу.