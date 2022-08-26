Пекин, 26 августа, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Согласно отчету, опубликованному международной исследовательской компанией Kantar, общая стоимость 100 крупнейших китайских брендов второй год подряд превышает порог в $1 трлн и достигла $1,24 трлн в 2022 году, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Dmitry Lysenko Штаб-квартира Tencent

В топ-10 рейтинга 2022 года входит компания Tencent со стоимостью бренда в $204,4 млрд, второй год подряд занимая первое место. Гигант розничной торговли Alibaba и производитель алкоголя Kweichow Moutai заняли второе и третье места, зарегистрировав стоимость брендов в $137 млрд и $108,5 млрд соответственно.

Среди новичков с самым высоким рейтингом в этом году социальная медиа-платформа Xiaohongshu, ориентированная на стиль жизни, со стоимостью бренда в $6,6 млрд, заняла 37-е место, в то время как компания iFlytek, занимающаяся интеллектуальными и речевыми технологиями искусственного интеллекта, заработала $4,2 млрд, заняв 53-е место в чарте топ-100.

Уровень узнаваемости китайских брендов на зарубежном рынке значительно вырос за последний год, отмечается в отчете. В целом, зарубежные операции составили около 8,8% бизнеса 100 крупнейших китайских брендов.

По словам генерального директора Kantar Greater China Дорин Ван, сильные бренды обладают потенциалом для эффективного преодоления последствий трудных экономических времен, предполагая, что китайские бренды придерживаются концепции устойчивого развития, одновременно повышая инновационный потенциал всей цепочки.