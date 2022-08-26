Нью-Йорк, США, , 04:54 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 августа ростом, который рядом экспертов оценивается как «технический» на фоне ожидания неблагоприятных данных по экономике и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 322,55 пункта (0,98%), до уровня 33 291,78 пункта. S& P 500 подорожал на 58,35 пункта (1,41%), до уровня 4199,12 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 207,74 пункта (1,67%), до уровня 12 639,26 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,94 (2,04%), до уровня $92,95 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 августа сдержанным ростом.

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