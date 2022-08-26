Окленд, Новая Зеландия, , 04:40 — REGNUM У берегов расположенного в южной части Тихого океана архипелага Кермадек, принадлежащего Новой Зеландии, 26 августа была зарегистрирована серия подземных толчков магнитудой 4,9. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Острова Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 900 километрах к северо-востоку от новозеландского города Окленда с населением более 1,6 млн человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11 километров.

Угроза цунами не объявлялась, информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи восточного побережья острова Танну, принадлежащего тихоокеанскому государству Вануату, 25 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0.

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