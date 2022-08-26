Окленд, Новая Зеландия, 26 августа, 2022, 04:40 — ИА Регнум. У берегов расположенного в южной части Тихого океана архипелага Кермадек, принадлежащего Новой Зеландии, 26 августа была зарегистрирована серия подземных толчков магнитудой 4,9. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Острова

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 900 километрах к северо-востоку от новозеландского города Окленда с населением более 1,6 млн человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11 километров.

Угроза цунами не объявлялась, информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи восточного побережья острова Танну, принадлежащего тихоокеанскому государству Вануату, 25 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0.