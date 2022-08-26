Вашингтон, 26 августа, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Суд американского штата Делавэр обязал компанию Twitter передать американскому олигарху Илону Маску сведения о фальшивых аккаунтах в одноименной соцсети, сообщает газета The Washington Post.

OnInnovation Илон Маск

По её данным, судья Кейтлин Маккормик обязала компанию выдать сведения о девяти тысячах учетных записей, которые представители Маска выбрали для аудита соцсети на предмет достоверности.

«Мы с нетерпением ждем оценки данных, которые компания Twitter прятала от нас на протяжении многих месяцев», — заявил представитель олигарха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юристы американского олигарха Илона Маска в суде сослались на обвинения экс-главы отдела безопасности Twitter Питера Затко в качестве аргумента в деле об отказе от покупки социальной сети. По словам Маска, руководство Twitter ввело его в заблуждение о количестве фейковых аккаунтов, из-за чего он решил отказаться от покупки.