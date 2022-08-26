Париж, , 04:36 — REGNUM Создание комитет, состоящий и французских и алжирских историков, который будет изучать вопросы болезненного колониального прошлого двух стран, планирует президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом французский лидер заявил 25 августа в ходе совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы наделим мандатом совместную комиссию историков, для которых будут открыты архивы, чтобы они могли рассмотреть все исторические периоды, которые были определяющими для нас: начало колонизации, начало освободительной войны», — пояснил Макрон.

Французский лидер отметил, что комитет будет рассматривать весть период «болезненного» для двух стран колониального прошлого, которое «иногда мешало смотреть в будущее». Как подчеркнул Макрон, сотрудники комитета будут иметь доступ к архивам, без каких-либо ограничений и табу.

Президент Франции выступил также за развитие двусторонних отношений с Алжиром и достижение прогресса в сотрудничестве в таких сферах, как промышленность, научные исследования, добыча углеводородов и редкоземельных металлов, а также в борьбе с терроризмом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Алжира заявил о закреплении нового курса на глобальное сотрудничество с Францией.

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