Париж, 26 августа, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Создать комитет, состоящий из французских и алжирских историков, который будет изучать вопросы болезненного колониального прошлого двух стран, планирует президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом французский лидер заявил 25 августа в ходе совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы наделим мандатом совместную комиссию историков, для которых будут открыты архивы, чтобы они могли рассмотреть все исторические периоды, которые были определяющими для нас: начало колонизации, начало освободительной войны», — пояснил Макрон.

Французский лидер отметил, что комитет будет рассматривать весь период «болезненного» для двух стран колониального прошлого, которое «иногда мешало смотреть в будущее». Как подчеркнул Макрон, сотрудники комитета будут иметь доступ к архивам без каких-либо ограничений и табу.

Президент Франции выступил также за развитие двусторонних отношений с Алжиром и достижение прогресса в сотрудничестве в таких сферах, как промышленность, научные исследования, добыча углеводородов и редкоземельных металлов, а также в борьбе с терроризмом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Алжира заявил о закреплении нового курса на глобальное сотрудничество с Францией.