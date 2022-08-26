Макрон заявил о планах создать комитет для изучения колониального прошлого
Париж, 26 августа, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Создать комитет, состоящий из французских и алжирских историков, который будет изучать вопросы болезненного колониального прошлого двух стран, планирует президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом французский лидер заявил 25 августа в ходе совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
«Мы наделим мандатом совместную комиссию историков, для которых будут открыты архивы, чтобы они могли рассмотреть все исторические периоды, которые были определяющими для нас: начало колонизации, начало освободительной войны», — пояснил Макрон.
Французский лидер отметил, что комитет будет рассматривать весь период «болезненного» для двух стран колониального прошлого, которое «иногда мешало смотреть в будущее». Как подчеркнул Макрон, сотрудники комитета будут иметь доступ к архивам без каких-либо ограничений и табу.
Президент Франции выступил также за развитие двусторонних отношений с Алжиром и достижение прогресса в сотрудничестве в таких сферах, как промышленность, научные исследования, добыча углеводородов и редкоземельных металлов, а также в борьбе с терроризмом.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Алжира заявил о закреплении нового курса на глобальное сотрудничество с Францией.