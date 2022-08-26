Красноярск, , 04:26 — REGNUM В пятницу, 26 августа, в Красноярске облачно, дождь, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В 8:10 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 26 на 27 августа ожидается до +11… +13 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

Скорость ветра западной четверти 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 27 августа, в Красноярске до +14… +17 °C, облачно, дождь. Ночью — до +8… +11 °C, небольшой дождь.

В воскресенье, 28 августа, в Красноярске ожидается до +11… +14 °C днём и до +10… +12 °C ночью. Облачно, временами дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 26 августа в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в Туруханском районе местами ожидается сильный северо-западный ветер на порывах до 15−20 м/с. В центральных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы.

В южных районах Красноярского края и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами ожидается высокая пожарная опасность V класса.