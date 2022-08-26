Азербайджан, 17 января, 2013, 17:07 — ИА Регнум. В шведском городе Мальме сегодня, 17 января, состоится торжественная церемония передачи символического ключа конкурса " Евровидения ". В связи с этим в Мальме отправился мэр города Баку Гаджибала Абуталыбов , который передаст символический ключ "Евровидения" мэру Мальме Ильмару Рееппалу, после чего Мальме официально возьмет на себя функции хозяина Международного песенного конкурса "Евровидение", сообщает официальный сайт конкурса. Затем состоится первая жеребьевка "Евровидения-2013", по итогам которой страны-участницы будут распределены по двум полуфиналам.

Также в этот день будет определено, какой из полуфиналов будут транслировать и в каком будут голосовать страны "большой пятерки" - Италия, Франция, Великобритания, Германия, Испания - и хозяйка конкурса Швеция.

Отметим, что в этом году "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Мальме - третьем по величине городе Швеции, в результате победы в Баку певицы марокканского происхождения Лорен, представлявшей Швецию с песней Euphoria ("Эйфория"). Лорен одержала победу, набрав 372 балла. Конкурс проводится в Мальме уже второй раз в истории (первый раз в 1992 году). "Мальме арена", в которой предполагается проведение конкурса, построена в 2008 году и вмещает 15 500 зрителей.

Билеты на событие были распроданы за считанные минуты, а на концертной площадке в настоящее время ведутся подготовительные работы.

В "Евровидении-2013" примут участие 39 стран. От участия в конкурсе в этом году отказались Польша, Португалия, Греция, Кипр, Босния и Герцеговина, Турция, Словакия. Во многих случаях это объясняется финансовыми трудностями.