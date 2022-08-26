Мэр Баку передаст символический ключ "Евровидения" мэру Мальме
Азербайджан, 17 января, 2013, 17:07 — ИА Регнум. В шведском городе Мальме сегодня, 17 января, состоится торжественная церемония передачи символического ключа конкурса "
Также в этот день будет определено, какой из полуфиналов будут транслировать и в каком будут голосовать страны "большой пятерки" - Италия, Франция, Великобритания, Германия, Испания - и хозяйка конкурса Швеция.
Отметим, что в этом году "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Мальме - третьем по величине городе Швеции, в результате победы в Баку певицы марокканского происхождения Лорен, представлявшей Швецию с песней Euphoria ("Эйфория"). Лорен одержала победу, набрав 372 балла. Конкурс проводится в Мальме уже второй раз в истории (первый раз в 1992 году). "Мальме арена", в которой предполагается проведение конкурса, построена в 2008 году и вмещает 15 500 зрителей.
Билеты на событие были распроданы за считанные минуты, а на концертной площадке в настоящее время ведутся подготовительные работы.
В "Евровидении-2013" примут участие 39 стран. От участия в конкурсе в этом году отказались Польша, Португалия, Греция, Кипр, Босния и Герцеговина, Турция, Словакия. Во многих случаях это объясняется финансовыми трудностями.