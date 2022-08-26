26 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 09:00 — REGNUM Налоговая служба потребовала банкротства АО «Борисфен», которое имеет площадку для производства узловой сборки и ремонта авиационных двигателей и на выставке в мае 2022 года представило новый лёгкий многоцелевой вертолёт «Скаут». Учредителем компании числится небезызвестный авиазавод «Мотор Сич» из б. УССР, с которым до сих пор может быть связан директор «Борисфена». «Мотор Сич» занималось производством деталей в том числе для турецких беспилотников Bayraktar. Подробности — в материале ИА REGNUM.

«Байрактар» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дела судебные

В арбитраж Москвы от ИФНС России № 43 по г. Москве 23 августа 2022 года поступил иск о признании банкротом должника. Ответчиком в деле выступает АО «Борисфен».

Каких-либо деталей спора пока не раскрывалось, так как дело ещё не приняли к производству. Также не известно, какая именно сумма послужила причиной для обращения в суд. Можно лишь предположить, что речь более чем о 500 тыс. рублей (минимальная планка для банкротного дела).

Если рассмотреть финансовое состояние АО «Борисфен», то оно не так уж плохо. По данным ФНС России, за 2021 год относительно 2020 года выручка компании выросла на 36%, с 1,374 до 1,873 млрд рублей, а чистая прибыль — с 15,3 до 43,5 млн рублей. Каких-либо исполнительных производств на крупные суммы в базе «Контур. Фокус» у данного юрлица не фигурирует. Есть лишь данные, что в октябре 2021 года с компании взыскивали более 1,9 млн рублей налогов и сборов, включая пени.

О компании и её связи с «Мотор-Сич»

В ЕГРЮЛ АО «Борисфен» фигурирует с сентября 2009 года. И хотя по основному виду деятельности компания числится оптовым торговцем машинами, приборами, с 2016 года она также имеет собственную производственную площадку — центр двигателестроения площадью 12 тыс. кв. м, на ней идёт узловая сборка и ремонт авиационных двигателей. Центр работает в Дубне (Московская область). На сайте компания позиционирует себя как ведущее предприятие России, оказывающее услуги по производству, ремонту, поставкам, обслуживанию, увеличению ресурсных показателей авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок мощностью от 2,5 МВт до 20 МВт.

Лёгкий многоцелевой вертолёт «Скаут» Цитата из видеопрезентации компании «Борисфен»

В АО трудятся порядка 100 рабочих. Директор — Пётр Кононенко, который также руководит ООО «Борисфен-Авиа», созданным в 1994 году. Владельцы последнего — ООО «Лосиный остров» (владельцы — Вячеслав Богуслаев и Пётр Кононенко), ОАО «Металлист-Самара», запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» (б. УССР) и ПАО «Мотор-Сич» (б. УССР).

Учредителем АО «Борисфен» в базе «Контур. Фокус» также фигурировало «Мотор Сич». Актуальные данные акционеров на текущий момент не раскрывались.

Напомним, компания «Мотор-Сич» из б. УССР получила скандальную известность после того, как в 2021 году киевский режим национализировал ранее приватизированное предприятие. При этом пострадали китайские инвесторы, которые ещё в 2016 году приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич». В ответ на подобное поведение китайские бизнесмены заявили, что киевская сторона «злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику». Инвесторами был подан иск в Гаагу, в котором они потребовали с правительства Зеленского выплаты компенсации за убытки в размере не менее $4,5 млрд.

Административное здание ОАО «Мотор Сич» Mixabest

Что касается связи «Борисфена» с «Мотор Сич», она также косвенно подтверждается одним из судебных дел. В январе 2021 года суд удовлетворил иск АО «Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова» к «Борисфен» и «Мотор Сич», которые выступали соответчиками по спору об использовании товарных знаков. С ответчиков было взыскано 41,8 млн рублей за незаконное использование товарных знаков — «Ми-8МСБ» и «Mi-8MSB». В материалах этого дела фигурировали такие утверждения — «АО «Мотор Сич» является одним из учредителей АО «Борисфен», «вторым учредителем АО «Борисфен» является ООО «Лосиный остров», учредителями которого в свою очередь выступают физические лица В. А. Богуслаев и П. И. Кононенко, занимающие должности президента АО «Мотор Сич» и генерального директора АО «Борисфен» соответственно», а гендиректор АО и руководитель представительства «Мотор Сич» в России «одно лицо — П. И. Кононенко». Помимо этого, «АО «Борисфен» является администратором сайта «motorsich.ru» о деятельности АО «Мотор Сич» и на тот момент иные данные отсутствовали.

Более того, суд признал доказанным утверждение истца о том, что «ответчики являются между собой аффилированными лицами».

Напомним, по открытым данным, обнародованным в июне 2022 года, западные спецслужбы пытались вывезти за пределы б. УССР мощности завода «Мотор Сич» из Запорожья, на которых занимались производством авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок, в том числе для турецких БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI.

БПЛА Bayraktar TB2 Bayhaluk

И что интересно: до сих пор «Мотор Сич» в ЕГРЮЛ фигурирует как совладелец российского юрлица — ООО «Авиаремонт-МС», созданного в Москве в 2010 году. Среди совладельцев — ООО «Лосиный остров» (принадлежит директору АО «Борисфен» Петру Кононенко и Вячеславу Богуслаеву), и ОАО «Авиаремонт», которым управляет ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».