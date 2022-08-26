Вашингтон, 26 августа, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Жители Китая испытывают неуверенность в собственном будущем, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в американском штате Мэриленд на конференции Демократической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Китайцы очень и очень не уверены в собственном будущем. Народ Китая крайне не уверен в этом», — сказал глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай призывает мировое сообщество объединиться против США в вопросе борьбы с беспринципным давлением и угрозами Вашингтона.