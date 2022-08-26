Вашингтон, 26 августа, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Власти США преуспели в борьбе с рекордными темпами роста инфляции в стране, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками в штате Мэриленд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, инфляция была вызвана пандемией коронавирусной инфекции, а также поддержкой Вашингтоном киевского режима.

«Цены на бензин этим летом упали больше чем на доллар, и мы продолжим их снижать», — утверждает Байден.

Он также заявил, что Белому дому удалось сократить дефицит бюджета в США. Кроме того, Байден пообещал выделить средства на борьбу с изменениями климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцопросы в США показали, что почти половина жителей страны не поддерживают внешнюю политику действующего президента Джо Байдена. Сам американский лидер теряет популярность на фоне экономических проблем в США, а также рекордных темпов роста инфляции.