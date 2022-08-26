Алжир, 26 августа 2022, 04:09 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о закреплении нового курса на глобальное сотрудничество с Францией. Об этом он сказал вечером 25 августа, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном, прибывшим в африканскую страну с официальным визитом.
По словам Беббуна, которые приводит информационное агентство Algeria Press Service, лидеры двух стран «обсудили все аспекты двустороннего сотрудничества и средства его укрепления», для того чтобы ради общих интересов «гарантировать отношениям — всем сферам, вместе взятым — качественный импульс, способный обеспечить новый курс, о закреплении которого мы договорились».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон 25 августа прибыл в Алжир с официальным визитом. В аэропорту столицы его встречал лично президент Абдельмаджид Теббун.
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