Алжир, 26 августа, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о закреплении нового курса на глобальное сотрудничество с Францией. Об этом он сказал вечером 25 августа, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эммануэлем Макроном, прибывшим в африканскую страну с официальным визитом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По словам Теббуна, которые приводит информационное агентство Algeria Press Service, лидеры двух стран «обсудили все аспекты двустороннего сотрудничества и средства его укрепления», для того чтобы ради общих интересов «гарантировать отношениям — всем сферам, вместе взятым — качественный импульс, способный обеспечить новый курс, о закреплении которого мы договорились».

Абдельмаджид Теббун «Этот курс основан на установлении исключительного глобального партнёрства в соответствии с принципами взаимного уважения и доверия, а также баланса интересов между двумя государствами».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон 25 августа прибыл в Алжир с официальным визитом. В аэропорту столицы его встречал лично президент Абдельмаджид Теббун.